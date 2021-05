Homem mata a própria irmã por conta de aposentadoria dos pais

Um homem identificado como Carlos Alberto, 58, atirou e esfaqueou na região da cabeça da própria irmã, Maria Eva, 60, na madrugada da última quarta-feira (12), em Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com informações do Correio Braziliense, o homem teria cometido o crime contra Maria após um discussão acerca de dois cartões de benefícios previdenciários do pai e da mãe do mesmo e da vítima. Os benefícios estão no total de R$2,3 mil mensais.

Ainda na tarde da última quarta, a Polícia Militar realizou buscas na localidade pelo suspeito na zona rural de Capitão Enéas, com o apoio de um helicóptero, mas não houve confirmações de prisão.

Segundo testemunhas, Carlos Alberto, estava como responsável de receber o dinheiro dos pais por meio do cartão, para depois repassar aos idosos. Mas, o suspeito passou a ficar com o dinheiro após um tempo.

Maria Eva, que era aposentada, residia em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, e, havia retornado para Capitão Enéas, sua terra natal, para ajudar no cuidado dos pais, que vivem em dificuldade.

A vítima entrou em uma ação judicial e conseguiu a decisão para que o irmão entregasse os cartões dos benefícios previdenciários dos pais idosos. A justiça deu um prazo até a última quarta, mesmo dia em que Carlos decidiu invadir a residência em que Maria estava, para tirar sua vida.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar pelos exames de necropsia. O homem segue até o momento foragido.

Após toda a situação, imagens da suposta cena do crime começaram a ser compartilhadas por meio de redes sociais. Na cena, aparece um homem que encontrou o corpo da vítima dentro da residência, no local, a espingarda foi abandonada, e a faca utilizada pelo criminoso estava ainda presa no pescoço da mulher.

Por Portal Imediato