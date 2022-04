Homem mata cachorro a pauladas após o animal acasalar com sua cadela no Pará

Um cachorro foi morto a pauladas em uma colônia situada na comunidade de São Benedito, estrada de Barreiras, área rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com informações, o caso foi registrado na última terça-feira (29), mas a denúncia foi feita na tarde da segunda-feira (4).

O crime foi gravado, e nas imagens mostram o autor do crime, identificado como Paulo, desferindo chutes e várias pauladas na cabeça do animal.

Segundo relatos, o homem matou o animal após ter encontrado sua cadela acasalando com o cachorro, que também era de propriedade de Paulo, recebido por doação.

O vídeo foi encaminhado para a Polícia Civil.

Crime de maus tratos de animais

A LEI Nº 14.064, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020, prevê que a prática de abuso e maus tratos de animais, será punido com prisão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda. A lei abrange animais silvestres, domésticos (cães e gato), nativos e exótico […].

Fonte: Portal Debate, com Portal Giro