Homem mata cinco vizinhos após eles reclamarem de barulho

Um homem atirou em seus vizinhos, matando um garoto de 8 anos e quatro adultos dentro de uma casa perto de Houston, no Texas (EUA). O crime ocorreu depois que a família pediu para que ele parasse de atirar em seu quintal porque estava tentando dormir.

A informação foi divulgada por autoridades norte-americanas neste sábado (29). O ataque aconteceu na noite da sexta-feira (28), pouco antes da meia-noite (hora local).

Segundo o xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers, havia 10 pessoas na casa.

Acredita-se que todas as vítimas são de Honduras. Duas delas foram encontradas deitadas sobre duas crianças em um quarto.

– As senhoras hondurenhas que estavam deitadas sobre essas crianças estavam fazendo isso em um esforço para proteger a criança – disse Capers.

Outras três crianças “cobertas de sangue” foram encontradas na casa e levadas para um hospital.

Ele afirmou que as autoridades ainda estavam procurando por Francisco Oropeza, de 38 anos, após o tiroteio na cidade de Cleveland, cerca de 72 quilômetros ao norte de Houston.

Uma pessoa na casa tem um vídeo do suspeito andando até a porta da frente com o rifle. As autoridades estavam usando cães farejadores e um drone aéreo na busca por Oropeza.

Eles acreditam que o homem estava intoxicado no momento do tiroteio e teria fugido para uma floresta densamente arborizada a poucos quilômetros da cena do crime.

Capers disse ainda que seus delegados tinham ido à casa de Oropeza pelo menos uma vez antes e falou com ele sobre disparar sua arma no quintal. Não ficou claro se alguma ação foi tomada na época.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay