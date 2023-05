Homem mata companheira a facadas e fere filhos da vítima em Porto de Moz

A cidade de Porto de Moz, a 416 quilômetros de Belém, na região do Xingu, no sudoeste do Pará, registrou, na noite de ontem, Domingo, Dia das Mães, 14, um caso chocante. Um homem, conhecido apenas pelo prenome de Beneval, assassinou sua esposa a golpes de faca e, depois, não satisfeito, partiu para cima dos filhos da mulher, com a mesma intenção. As crianças, mesmo feridas, escaparam da morte e estão em um hospital em Altamira, mas a mulher morreu na hora.

O crime se registrou na noite de ontem, tendo as crianças sido atendidas, inicialmente, no Hospital Ana Nery, em Porto de Moz.

Segundo informações na cidade de Porto e Moz, o monstro conseguiu escapar e, até a noite desta segunda-feira, 15, ainda era procurado pelas autoridades que, no entanto, ainda não conseguiram localizá-lo.

O corpo da vítima, que não teve o nome divuldado pela polícia, foi encaminhado para exames de necropsia em Altamira, na região do Xingu.

Imagem: Reprodução