Homem mata cunhado com enxada após desentendimento em Marabá

Um homem identificado como José Altair, o Zezinho está sendo acusado de matar o cunhado durante uma reunião na casa da vítima, identificada como Maicon casa, após beber demais no bairro Infraero em Marabá. O crime aconteceu na semana passada, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, O crime aconteceu depois de um desentendimento entre os cunhados. Durante a briga, José Altair acertou Maicon com uma garrafa quebrada, e depois com golpes de enxada na cabeça da vítima. Maicon foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu) e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

José Altair fugiu após cometer o crime e se escondeu em uma fazenda na cidade vizinha de Itupiranga, e na noite do último domingo, 20, o homem se apresentou na Polícia Civil, onde foi aberto procedimento para apurar a autoria do homicídio. A polícia informou também que o homem já possui outro homicídio ocorrido a pouco mais de dois meses, onde o acusado também teria matado outro homem na orla de Itupiranga. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por: Roma News

Foto: Reprodução/Redes Sociais/WhataApp