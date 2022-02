Homem mata ex-companheira a tiros em casa de show no sudeste do Pará

Na madrugada deste domingo (13), uma mulher, identificada como Raquel de Oliveira Vidal, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Raimundo Francisco Pinheiro de Almeida, na frente de várias pessoas em uma casa de show, localizada na cidade de Bom Jesus do Tocantins, a 66 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará.

O homem foi até a casa de show e mandou que sua ex-companheira fosse embora, mas ela não obedeceu. Nesse momento, Raimundo Francisco sacou um revólver e fez três disparos contra Raquel Vidal, sendo que dois atingiram o peito da vítima.

Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a mulher, mas ela já estava morta. De acordo com informações da polícia, o motivo da morte foi o homem não aceitar o término do relacionamento que tinha com a vítima.

Após ouvir tiros, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, fez o cerco e prendeu o assassino, assim como a arma usada no crime. Ele estava no terreno ao lado do clube quando tentava fugir, e ao ser abordado jogou fora o revólver e levantou as mãos.

Ainda segundo a polícia, o casal já havia se separado três vezes, sendo a última na manhã de sábado (12).

Outra vítima

Durante o tiroteio, uma mulher, identificada como Rainara de Souza Costa foi atingida por uma bala perdida na perna esquerda e o projétil veio a se alojar um pouco acima da articulação do calcanhar.

Diante disso, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, sendo autuado em flagrante por feminicídio e lesão corporal de natureza grave.

