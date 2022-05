Homem mata idoso deficiente a pauladas e é preso no Pará

Na madrugada desta sexta-feira (20), uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Breu Branco, no sudeste do Pará, prendeu Israilton Ferreira Oliveira, o “Raelton”, acusado de ser o autor do homicídio que vitimou o idoso Raimundo Hermenegildo Barros dos Santos, que era surdo e, por isso, era conhecido como “Surdinho”. O crime na Vila de Placas, zona rural do município.

De acordo com a Polícia Civil, estão sendo intensificadas as investigações para elucidar os homicídios que aconteceram nos últimos dias no município. Ainda segundo a PC, três deles a autoria já foi identificada, agora o próximo passo é prender os autores.

Qualquer informação que possa ajudar nas investigações e prisão dos acusados pode ser repassada anonimamente pelo telefone (94) 99217-4740 (whatsapp) ou pelo 181.

Fonte: Debate com informações do Native News Carajás