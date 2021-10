Homem mata mulher a tiros após suspostamente confundi-la com ex

Um homem de 29 anos é acusado de matar a tiros uma mulher. Supostamente, ele a teria confundido com a ex-namorada. Os investigadores trabalham com essa possibilidade depois após o pai da ex-namorada ter revelado que o ex-genro havia ido a uma propriedade dele em busca da filha antes de cometer o assassinato. O crime, que aconteceu na última quinta-feira (7/10), chocou a pequena cidade de Nisswa, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

Cameron Moser foi preso no condado de Crow Wing, na última sexta-feira (8/10), pela morte de Bethany Bernatsky, 46 anos, quem estava hospedada no Cosy Bay Resort. Segundo o xerife do condado, Scott Goddard, possivelmente o autor pretendia matar sua ex-namorada de 26 anos, que é filha de um ex-proprietário do resort no Lago Edward.

Saiba mais no BHAZ.

Fonte Metropoles