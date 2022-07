Homem mata namorada e deixa mensagem com sangue em parede: ‘Mãe, me perdoa’

Foi identificado como Rivaldo Borges Valadares, 24, e Karina Conceição Silva, 26, o casal encontrado morto nesta segunda-feira (11) dentro de uma casa no Residencial Magalhães II, Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. No local, os policiais encontraram os corpos dos namorados, uma carta de despedida e uma mensagem na parede do quarto, escrita com o sangue da mulher: “mãe, me perdoa”.

Segundo a Polícia Civil, Rivaldo matou Karina com quatro facadas na região do peito e logo depois cometeu suicídio com a ajuda de um fio elétrico. A arma do crime foi encontrada em cima da cama, junto com uma Bíblia e uma carta escrita por Rivaldo, na qual ele pede perdão aos familiares.

O corpo de Karina estava na cama, e na parede, ao lado do corpo, havia uma mensagem feita com sangue que dizia: “mãe, me perdoa”, que a polícia acredita ter sido deixada por Rivaldo, que usava tornozeleira eletrônica quando o corpo foi encontrado.

Conforme exames realizados pela Polícia Científica do Pará, o caso teria acontecido por volta das 21h do domingo (20), uma vez que os corpos já estavam rígidos.

Fonte: Portal Debate