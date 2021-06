Homem mata o próprio filho, de apenas seis anos, e se suicida em seguida

Adilon Feitosa Souza, 39, atirou na cabeça do filho, que estava dormindo. Segundo a polícia, crime ocorreu após discussão entre o homem e a mãe da criança

Um crime brutal assustou moradores do município de Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, neste final de semana. Na comunidade Vila Canto Grande, distante cerca de 18 quilômetros da sede do município, um homem, identificado como Adilon Feitosa Souza, de 39 anos, assassinou o próprio filho, uma criança de apenas seis anos de idade e, em seguida, cometeu suicídio. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (27), dentro da residência da família.

Uma guarnição do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), sob o comando do tenente-coronel Holanda, foi acionada por populares, que informaram que na Vila Canto Grande, um homem havia atirado contra o próprio filho e cometido suicídio em seguida. Chegando no endereço, os policiais constataram que a informação era verdadeira.

Colhidas as informações iniciais, os militares descobriram que Adilon Souza havia discutido o fim do relacionamento com a ex-esposa, de prenome Tatiana. Após a discussão, ele pegou uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 36, entrou no quarto do filho, que estava dormindo, e deu um tiro fatal na cabeça da criança.

Depois de cometer o crime, o homem apontou para a própria cabeça e puxou o gatilho, morrendo na hora. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime até a chegada da Polícia Civil. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também esteve no local para realizar a perícia criminal e a remoção dos corpos.

Fonte: Amazonia