Homem mata rival na disputa por mulher; e bandidos matam idoso por ouro

Uma provável disputa entre dois homens pelo amor de uma mulher pode ter sido a causa do assassinato do trabalhador rural André Lima dos Santos, na madrugada de ontem (1), na zona rural de Pacajá, na Região do Xingu, sudoeste paraense.

Ele foi morto com um golpe de faca quando estava em uma residência na companhia de outras mulheres. Segundo informações repassadas aos policiais civis que investigam a ocorrência, por volta de 3 horas da madrugada o assassino invadiu a casa e desferiu uma facada mortal no rival.

O acusado fugiu logo após o crime, mas foi identificado pelos policiais como Paulo Raimundo de Oliveira Silva. A motivação do homicídio, conforme a polícia, seria ciúme de uma das mulheres que estavam na casa em companhia da vítima, que não teve a identidade revelada.

Em Parauapebas, conhecida como capital de minério, no sudeste paraense, o idoso Antônio Ribeiro da Silva, de 68 anos, reagiu a um assalto e foi espancado por dois homens que estavam de olho em um cordão com uma pepita de ouro maciço que ele ostentava no pescoço.

O assalto foi registrado pela Polícia Civil ainda na noite de ontem, mas durante a madrugada de hoje (2), o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Parauapebas. De acordo com informações da Polícia Civil, o latrocínio ocorreu na frente da casa da vítima, na rua Antônio Lemos, no bairro São Lucas 2.

O filho da vítima relatou em boletim de ocorrência que o pai foi abordado por volta das 19 horas, por dois homens que estavam em uma motocicleta Titan preta e levaram um cordão de ouro com uma pepita que Antônio usava no pescoço, avaliados em cerca de R$ 13 mil.

A vítima reagiu e os assaltantes passaram a agredi-la com um pedaço de pau na cabeça e nas pernas e braços. O idoso foi socorrido por vizinhos e encaminhado à unidade hospitalar, onde morreu.

Em Eldorado do Carajás, também no sudeste paraense, o motorista de caminhão Ronaldo Farias Cipriano, de 35 anos, foi morto com uma facada, no início da tarde de ontem, dentro de um restaurante no Assentamento Maria Bonita, às margens da BR-155.

Segundo testemunhas, o motorista e outros caminhoneiros pararam para almoçar e quando estavam esperando a comida ser servida, um homem conhecido como Zé do Rio, que disse ser morador do assentamento, atacou Ronaldo Cipriano com uma faca no peito, matando-o na hora. O criminoso demonstrava estar alcoolizado.

Desde o início desta semana até o momento, já foram registradas dez mortes violentas em todo o Pará, sendo seis homicídios, dois latrocínios e uma troca de tiros entre policiais militares e um suspeito.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação