Homem mergulha no Rio Tapajós, no Pará, e desaparece

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem está no arrimo da orla de Itaituba, sudoeste do Pará, se joga no Rio Tapajós, mas não volta à superfície.

AS imagens mostram ainda que ele pula e nada em direção a uma embarcação atracada na orla, mas ele não aparece mais na superfície do rio.

O corpo foi identificado como sendo de Lucieldo Machado Corrêa e foi encontrado dois dias após o ocorrido, na última sexta-feira (22).

Em nota, a Polícia Civil informou “que o caso é investigado na delegacia de Itaituba. Foi solicitada perícia de levantamento de local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a causa da morte”.

Fonte: g1 Pará — Belém