Homem morre afogado tomando banho no rio Ipixuna

O veraneio ainda não começou, mas, pelo menos em Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, região do Guamá, já há registro de uma ocorrência triste. Um homem aparentando ter entre 35 e 40 anos, morreu afogado quando tomava banho no rio Ipixuna. O fato se registrou na tarde de ontem, domingo, 26.

Imediatamente, imagens do rapaz foram divulgadas pelas redes sociais locais, haja vista que ele não era conhecido na cidade.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, ocasião em que fez o isolamento da área e pediu a presença da Polícia Civil para tomada de providências cabíveis, como a remoção do corpo do homem para exames de necropsia no Insituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal.

Até à noite de ontem, o homem não havia sido identificado, mas a polícia acredita que ele seria visitante de Ipixuna do Pará que resolveu se banhar e acabou se afogando.

Imagem: Redes Sociais