Homem morre aos 127 anos em MG, aponta cartório

Nesta sexta-feira (28), um homem de 127 anos morreu em Pedra Bonita, Minas Gerais. O cartório da cidade disse que José Paulino Gomes teria nascido em 4 de agosto de 1895, conforme a certidão de casamento, registrada em 1917. As informações são do G1.

– De acordo com o registro, ele se casou com 22 anos. Presume-se que realmente ele nasceu antes de 1900. Raramente se casava homens com 17 anos – disse Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do Cartório Silva.

José era amansador de animais e morava na zona rural de Pedra Bonita. Ele era viúvo e deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

Familiares explicaram que ele morreu por falência múltipla de órgãos, provavelmente pela idade avançada. O enterro será às 16h deste sábado (29), no Cemitério do Córrego dos Fialhos, em Pedra Bonita.

O idoso faleceu uma semana antes de completar 128 anos, que renderia a ele a chance de ser considerado o homem mais velho do mundo.

