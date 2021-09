Homem morre após atirar contra si próprio durante assalto

Um homem morreu após atirar, acidentalmente, contra si próprio durante um assalto em Figueira, no Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). Uma câmera de segurança registrou o momento.

O assalto aconteceu no domingo (12).

De acordo com a polícia, o homem estava com outros dois suspeitos na ação, que aconteceu em um posto de combustíveis. Durante o assalto, ele acertou o próprio pescoço com o disparo e morreu no local.

Os outros dois homens conseguiram fugir. Eles não levaram bens ou mercadorias da loja do posto.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil disse que está agindo para conseguir a identificação.

As informações são do portal G1.