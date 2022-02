Homem morre após cair de motocicleta no interior do Pará

Na manhã da segunda-feira (14), por volta das 6h, um motociclista, identificado como Berlen Silva de Araújo, de 30 anos, morreu após cair da motocicleta que conduzia próximo à ponte do Urumari, na Rodovia Santarém-Curuá-Una, na PA-370, no oeste do Pará.

O homem era morador do bairro Jaderlândia. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a suspeita é que a vítima tenha perdido o controle do veículo ao desviar de um buraco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu no local para prestar socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém