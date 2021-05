Homem morre após colisão entre moto e van na BR-316: Veja imagens

Uma van, que faz a linha de São João de Pirabas, mais uma motocicleta, colidiram no início da manhã desta sexta-feira, 7, na BR-316, no perímetro do quilômetro 21. Na batida, o motoqueiro, que ainda não foi identificado, acabou morrendo após ser jogado do veículo.

Os ocupantes da van tiveram apenas leves escoriações. Moradores da região, principalmente da comunidade chamada 21, reclamam que o trecho é perigoso e que sua duplicação nunca saiu do papel, apesar de os políticos já terem anunciado recursos para o local.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emauel Maciel