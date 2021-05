Na tarde desta quinta-feira, 27, um pedreiro morreu após encostar em um fio de alta tensão e ser arremessado para o meio da rua, na Passagem Maria Aguiar, localizada no bairro do Marco, em Belém.



Segundo testemunhas, o homem trabalhava na companhia do irmão e não estava com equipamentos de segurança no momento do acidente. O Samu e Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para socorrer a vítima, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: Roma News