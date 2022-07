Homem morre após ser agredido em show de Fábio Jr

Um homem morreu após ser agredido durante um show do cantor Fábio Jr., em Sorocaba (SP), na madrugada deste sábado (30). Antônio Carlos Juliano tinha 63 anos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu em uma unidade de saúde. As informações são do portal G1.

O boletim de ocorrência aponta que policiais militares foram acionados por volta de 1h44. Já no local, os agentes identificaram que Leandro Luiz Manrique, autor da agressão, também estava machucado.

O advogado de Manrique disse que só irá se manifestar a respeito do caso futuramente.

O Clube de Campo, onde o show foi realizado, emitiu nota para lamentar o ocorrido.

Uma testemunha disse que estava com a esposa e com Antônio, que era sócio do clube. A pessoa disse que presenciou o momento em que Leandro pisou na cabeça da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia por homicídio qualificado.

O corpo de Antônio será sepultado na tarde deste domingo (31), no Cemitério Pax.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a perda.

