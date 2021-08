Homem morre após ser atingido por ônibus na PA-150, em Tailândia

Uma pessoa morreu na PA-150, próximo ao município de Tailândia, a 240 quilômetros de Belém. A vítima é Jonas Souza, ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido por um ônibus.

O acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (10), no sentido Belém da rodovia estadual. O local fica próximo da barreira de fiscalização do Batalhão Rodoviário.

Jonas era morador da vila Auí-Açu, localidade às margens da PA-150, a 30 quilômetros de Tailândia.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Tailândia, onde as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Fonte: Portal Tailândia