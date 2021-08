Homem morre após usar super cola no lugar de preservativo

Um indiano de 25 anos morreu após utilizar super cola nos órgãos genitais. Conforme informou nesta terça-feira (24) a polícia da cidade de Ahmedabad, no Oeste da Índia, o homem, identificado como Salman Mirza, usou o produto em substituição ao preservativo para ter relações sexuais com sua namorada.

O casal estava em um hotel da cidade e fizeram uso de entorpecentes e álcool. Um porta-voz da polícia explicou que ambos carregavam a super cola para se drogarem com a mesma.

– Como não tinham preservativo, resolveram aplicar o produto para que ela não engravidasse. Eles carregavam o produto para usar como entorpecente – contou.

A substância também teria sido inalada em uma mistura com outra substância, resultando em um choque séptico no indiano. No dia seguinte ao episódio, Mirza foi encontrado inconsciente em arbustos perto de um complexo de apartamentos. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo momentos depois, com falência múltipla dos órgãos.

De acordo com o The Times of India, a polícia local investiga o caso como morte acidental.

– O corpo do falecido foi enviado à análise forense. Estamos esperando o relatório chegar para concluir o caso – disse o vice-comissário de polícia, Premsukh Delu, aos meios de comunicação locais.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay