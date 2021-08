Homem morre atropelado durante a madrugada em Outeiro

Na noite do último domingo, 22, um homem identificado apenas como “japonês” foi vítima de um acidente de trânsito no distrito de Outeiro, em Belém. De acordo com informações preliminares, o homem trafegava pela Av Evandro Bona, no bairro do Itaiteua, quando foi atingido pelo veículo de passeio, no inicio da madrugada.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local para fazer a remoção do corpo. A Polícia Militar também esteve no local, fazendo o isolamento da área.

