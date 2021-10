Homem morre atropelado por ônibus na avenida Arthur Bernardes

Mais um acidente deixou uma vítima fatal nesta noite de quarta-feira (27), na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo. Um homem morreu atropelado por um ônibus na via. Charleney Cardoso tinha 40 anos.

Mais cedo, um motociclista morreu após um acidente envolvendo duas motos e um carro.

Testemunhas disseram que o ônibus de linha Jardim Europa / Ver-o-Peso foi fazer uma ultrapassagem e atingiu o homem, que estava atravessando a rua.

Idoso morre atropelado por ônibus na avenida Arthur Bernardes

Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal

Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal

Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros ainda chegou a ser acionada, mas chegando ao local, os agentes constataram o óbito.

O ônibus que atropelou Charleney foi encaminhado para a Seccional da Sacramenta. O corpo da vítima segue aguardando a remoção do IML.

Acompanhe para mais informações.

Fonte Amazonia O liberal