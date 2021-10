Homem morre durante ménage e família processa motel

A viúva e os quatro filhos de um homem, morto durante um ménage, entraram na Justiça contra o motel onde ele estava antes de morrer. A ação de responsabilidade civil foi registrada na 7ª Vara Cível do Rio, por ato ilícito com danos morais e materiais contra um motel, que fica no Rio de Janeiro, em 2020. As informações são da coluna de Ancelmo Góis.

A morte aconteceu quando o homem utilizava as dependências da suíte master do motel, acompanhado de outras duas pessoas. Ele teve um mal-estar e não foi socorrido. A família defende que o homem foi abandonado agonizando no local. Os familiares pedem uma indenização no valor de total de R$ 555 mil por conta da omissão de socorro.

Fonte O Liberal