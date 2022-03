Homem morre eletrocutado dentro de supermercado em Altamira

No final da tarde da última segunda-feira (14), um homem, identificado como Robson Lima Freire, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em um supermercado, localizado no bairro do Mutirão, em Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com informações de populares, a vítima estava concertando as instalações elétricas do supermercado, quando escorregou de uma escada e se segurou nos fios de alta tensão. O homem acabou recebendo uma descarga elétrica e morreu no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e compareceram no local para averiguar o caso. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), também foi chamada e já removeu o corpo da vítima para fazer exames de necropsia.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para apurar o fato.

Fonte: Portal Debate, com A Voz do Xingu