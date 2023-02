Homem morre em Goiânia após confundir “loló” com água

Um homem de 49 anos, identificado como Arivane Almeida de Morais, sofreu uma parada cardíaca e morreu, após ingerir a droga loló por engano. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) como morte acidental.

Arivane foi socorrido por amigos e levado ao Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia. Conforme amigos contaram à polícia, o incidente ocorreu em uma festa nesta terça-feira (21). O corretor de imóveis teria confundido loló, um solvente líquido inalável, com água e ingerido por engano.

Loló é um entorpecente preparado clandestinamente a base de clorofórmio e éter.

Evandro Magal, ex-prefeito de Caldas Novas, cidade onde a vítima atuava como corretor de imóveis, lamentou nas redes sociais.

– Com pesar recebi a notícia do falecimento do corretor de imóveis, meu grande amigo, de uma família que tenho grande estima e que considero como minha família – lamentou.

A prefeitura de Palmelo, cidade onde Arivane foi sepultado, também prestou condolências publicamente.

– Nossos mais sinceros sentimentos. Que Jesus possa confortar todos os familiares e amigos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal