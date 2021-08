Homem morre esfaqueado após chamar colega de ‘corno’ durante partida de futebol em Bragança

Um homicídio foi registrado no início da noite deste domingo, 15, no campo do Dioguinho, às margens da BR-308, em Bragança, na região nordeste do Pará. De acordo com informações preliminares a vítima que foi identificada como Josimar Saraiva da Silva, de 31 anos, que era conhecido popularmente como Loirinho e trabalhava em uma metalúrgica da região.

Segundo testemunhas,o homem morava no bairro da Vila Sinhá, e estava assistindo uma partida de futebol no campo do Dioguinho, quando se iniciou um desentendimento entre Josimar e o principal suspeito do crime que foi indentificado apenas como “Negão”. Ainda de acordo com testemunhas um teria chama o outro de “corno”, após a discussão o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, que atingiu o coração. Josimar ainda chegou a ser socorrido mas não resistiu ao grave ferimento e morreu.

O núcleo avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, removeu o corpo de Josimar, para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), em Castanhal, onde passará por exames de necropsia e posteriormente o será liberado para a família realizar o sepultamento.

Até o momento principal acusado do crime estava foragido.