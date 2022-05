Homem não identificado é executado por desconhecidos no Guamá

Um homem de aparência jovem, ainda não identificado, foi executado a bala na noite desta quinta-feira, 26, na Passagem Santa Lúcia, no bairro do Guamá, em Belém. Na área impera a lei do silêncio. Ninguém sabe, viu nem ouviu coisa alguma, por medo de represálias em função da situação de violência que vem acontecendo na capital e interior do Estado.

Segundo as primeiras informações, colhidas por policiais militares, os primeiros a atenderem a ocorrência, o homem foi assassinado a bala por desconhecidos. A Polícia Civil foi acionada, tendo sido feito o levantamento de local e tomada das informações preliminares.



Posteriormente, o corpo da vítima foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue apurando os fatos.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar