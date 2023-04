Homem pediu para levar tiro na cabeça após ver família morta

Após ver sua esposa e filho assassinados com múltiplos tiros, Olegário Nazário de Lima, de 58 anos, sentiu que não valia mais a pena viver. Em desabafo comovente nesta sexta-feira (14), o homem revelou que chegou a pedir um policial que lhe desse um tiro na cabeça para que ele pudesse reencontrar sua família.

– Eu queria abraçar minha esposa e acalentar o meu filho, como eu fazia com ele quando ele era criança. Mas o policial não deixou eu chegar perto. Eu disse, “policial, por favor, tire essa sua arma do coldre e dê um tiro na minha cabeça, porque eu quero ter tempo de sair correndo no infinito e me reencontrar com eles” – narrou ele em entrevista ao portal Metrópoles.

As vítimas se chamavam Margareth e Matheus Lima, de 52 e 28 anos, respectivamente. Elas estavam indo para a igreja de carro quando um homem em uma motocicleta os executou com mais de 20 tiros. O homicídio ocorreu na noite da última terça-feira (11), no Parque São Lucas, em São Paulo.

Durante seu desabafo, Olegário descreveu a cena que presenciou com detalhes. Segundo ele, a imagem feriu sua alma e dilacerou a sua mente profundamente.

– Eu vou conviver com isso até o último suspiro da minha vida. Eu vi minha esposa no banco, alvejada no crânio, sangrando. E meu filho caído no banco do passageiro cheio de tiro, com vários ferimentos na cabeça, no rosto. É uma cena simplesmente inexplicável. Eu não consigo nem te dizer a dor que eu senti na hora – completou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção da Pessoa, que já garantiu que o crime tratou-se de uma execução. Resta saber, contudo, o motivo para tal.

Uma das linhas de investigação da polícia envolve as desavenças que Matheus possuía com seu ex-sogro, após supostamente cometer violência doméstica em fevereiro contra sua até então companheira. Ele era alvo de medida protetiva. Além disso, ele disputava a guarda de sua filha de cinco meses.

– Se você perguntar para mim quem era o inimigo do meu filho, o inimigo do meu filho era esse senhor. Quem é inimigo da minha esposa? Ele também. Porque minha esposa tentava fazer a parede de proteção entre ele e meu filho – declarou Olegário.

