Homem pega o carro e atropela bandidos após sofrer assalto

Em Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, um homem atropelou dois criminosos após ter sido assaltado na frente da filha, de 4 anos de idade. Indignado, ele decidiu pegar o carro e ir atrás dos bandidos. Pelas imagens das câmeras de segurança, o caso ocorreu no último domingo (12). As informações são do Balanço Geral, da Record TV.

Os registros das câmeras flagraram o momento em que o homem atropelou os assaltantes. Os criminosos caíram da moto. Um deles voltou para a moto e o outro aproveitou para roubar um carro.

O jornalista Reinaldo Gottino, que apresenta o Balanço Geral, relatou que os criminosos, por fim, procuraram um hospital, mas a polícia já estava esperando por eles na unidade de saúde.

A reportagem do programa conversou com o motorista que atropelou os assaltantes. Ele relatou que teve pertences levados pelos homens.

– Roubaram meu celular, uma corrente de ouro. E eu fui para dentro de casa, peguei a chave do carro e fui atrás deles. Acabei encontrando eles aqui na rua de cima, onde eles já iam praticar um novo assalto – contou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Record TV