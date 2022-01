Homem que chora em vídeo de carro ‘engolido’ pelo mar não é dono do veículo: ‘Não imaginei que tomaria a proporção que tomou’

Durante as festas de virada de ano em Salinópols, município litorâneo do nordeste paraense, uma cena viralizou na internet: um homem lamentando a perda de um carro que estava sendo ‘engolido’ pelo mar. Henriky Gomes é a pessoa do vídeo e afirmou que não é o dono do veículo, como muitos pensam.

O incidente ocorreu no último sábado, o primeiro dia de 2022, na praia do Atalaia. Várias imagens capturadas por banhistas mostram carros afundando na areia da praia pela subida da maré, uma realidade já conhecida por quem frequenta Salinas, como a cidade é popularmente chamada.

Nesse dia, 1º de janeiro, uma filmagem viralizou nas redes sociais e mostra Henriky, funcionário público de 30 anos, abaixado próximo a um carro que estava sendo ‘engolido’ pelo mar.

No vídeo, ele parece lamentar a perda do veículo, mas era apenas encenação. “Perguntavam se era meu e eu falava que não”, explicou.

Em entrevista ao g1, Henriky contou que estava na praia quando a maré começou a subir, durante a madrugada, e vários carros atolaram. Foi, então, que ele tentou salvar os veículos.

“Eu estava socorrendo todos os carros que podia. Tinha acabado de desatolar um e o pessoal pediu ajuda e eu corri pra lá, por volta de cinco da manhã. Chamei muita gente e tentamos de todas as forma, mas infelizmente não consegui”, contou

Após três dias de repercussão do vídeo na internet, Henriky encontrou, pelas redes sociais, o verdadeiro dono do carro: o economista Patrik Sousa, de 29 anos.

Após as tentativas frustradas de recuperar o carro que aparece no vídeo — os responsáveis não estavam por perto, o funcionário público relatou que uma pessoa que se identificou como prima do dono do veículo apareceu e falou para ele desistir: “não tinha mais jeito”.

Foi nesse momento que Henriky encenou o que virou um meme.

“Aí eu resolvi bater as fotos. Pedi para minha mulher tirar uma minha sentado no chão, aí botei as mãos na cabeça e pedi pra ela bater a foto. Nesse tempo passaram filmando e deu no que deu. Não imaginei que tomaria a proporção que tomou”, relembrou.

A repercussão do vídeo nas redes sociais também deixou Henriky surpreso. Segundo ele, os amigos mandavam prints de páginas da internet e de sites que noticiavam que ele chorava amargamente.

“A que eu mas gostei foi quando falaram que eu tinha pegado de um amigo e atolei, essa é hilária. Até hoje é o que mais falam, já que ainda estão postando isso nas mídias sociais”, disse.

Além disso, o funcionário público afirmou que pertences foram furtados a todo momento de dentro dos carros que eram ‘engolidos’ pela água.

“Roubaram tudo o que tinha dentro do veículo. Eu corri atrás de um que tinha pegado algo de dentro dele, mas não conseguir pegar. Já não basta a pessoa estar perdendo um bem tão caro, as outras ainda vem roubar”, pontuou.

Verdadeiro dono

Patrik, proprietário do carro que aparece no vídeo, foi à Salinas para curtir as festas de fim de ano e, apesar de ir com frequência às praias da cidade, não conhecia os horários das marés.

“Quando vi que não conseguia desatolar me afastei pra esperar a maré baixar. São coisas da natureza e muita gente ajudou. Minha reação foi de focar na solução e não no problema. Até criei uma amizade com o rapaz do vídeo”, contou.

De acordo com o oceanógrafo Matheus Sousa, a maré é um fenômeno gravitacional e pode ser um dos fatores que causam incidentes como esses, juntamente com questões morfológicas das praias.

Final feliz

O carro foi resgatado, segundo Patrik e o próprio Henriky, que, ao retornar à praia, na tarde do dia dois, avistou o veículo em cima de um caminhão guincho. “Fiz questão de bater uma foto e dizer ‘recuperei”, brincou.

Protagonista do vídeo viu que o carro foi resgatado e aproveitou para brincar com amigos ao dizer que ele quem tinha conseguido o feito. — Foto: Arquivo pessoal / Henriky Gomes

Já o proprietário do carro preferiu não informar ao g1 sobre o que ocorreu com o veículo após o resgate, mas que já adquiriu um novo.

Verdadeiro proprietário do carro adquiriu um novo veículo após quase perder o outro por conta da maré. — Foto: Arquivo pessoal / Patrik Sousa

