Homem que estava foragido há mais de três meses é preso ao desembarcar no aeroporto de Santarém

Um homem, que estava foragido há mais de três meses, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (24), ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Santarém — Maestro Wilson Fonseca. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. A identidade do acusado não foi divulgada pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Federal, após investigações para localizar o criminoso, os policiais descobriram que ele faria um voo saindo de Porto Alegre (RS), com destino a Santarém. O voo ainda fez uma escala em Belém, e depois seguiu para o município do oeste paraense.

Uma equipe de policiais já aguardava o pouso da aeronave na pista do aeroporto. Logo após o pouso, os policiais entraram na aeronave para identificar o foragido e dar voz de prisão a ele. O mandado de prisão foi expedido no dia 12 de março deste ano, pela Justiça Federal da 1ª Região (TRF-1).

O preso foi conduzido ao complexo penitenciário Cucurunã, em Santarém. Ele vai responder pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 CP) e associação criminosa (art. 288 CP), cujas penas, somadas, podem chegar a 15 anos de prisão.

Fonte: oliberal.com