Homem que estuprou cunhada e adolescente de 14 anos é preso em Portel

Mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais civis do município da Ilha do Marajó

Um homem acusado de estuprar a cunhada e a irmã dela, de apenas 14 anos, foi preso no município de Portel, na Ilha do Marajó. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (22), o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, que foi cumprido por agentes civis que atuam no município.

A prisão foi efetuada na última segunda-feira (19), conforme a PC. Foram investigações realizadas pelas autoridades policiais que indicaram que o crime cometido pelo agressor. Não há detalhes de quando ou de que maneira o estupro ocorreu. Os crimes ocorreram na zona rural do município de Portel, localizada em uma localidade chamada de Rio Pacajá.

O investigado, que não teve a identidade informada pela Polícia, se encontra à disposição da Justiça.

O crime de estupro de vulnerável é previsto no artigo 217-A, criado pela Lei 12.015/2009. O texto prevê como crime o ato de “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos” e a pena vai de 8 a 15 anos de reclusão.