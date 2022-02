Homem que fingia ser médico veterinário é preso em flagrante por falsidade ideológica

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante pelo crime de falsidade ideológica no distrito de Taboca, em São Félix do Xingu. O indiciado também é investigado por crimes contra o consumidor e maus tratos a animais no município do sudeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil, ele exercia de forma irregular a profissão de médico veterinário e postava em redes sociais os procedimentos que realizava de maneira ilícita, provocando a morte de vários animais.

“Estamos atentos para combater essa prática criminosa que vem prejudicando a saúde dos animais. Além de recebermos denúncia sobre a atividade irregular do indiciado, constatamos que outros animais passaram pelo atendimento no local, tiveram complicações de saúde e evoluíram a óbito”, contou a delegada Adriana Magno, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa).

Ainda segundo a PC, o indiciado recebeu voz de prisão em uma residência, localizada no distrito de Taboca, onde foram encontrados medicamentos de uso veterinário, remédios vencidos, vacinas, seringas e materiais utilizados em procedimentos exclusivos de médico veterinário, os quais foram apreendidos pela equipe policial. Após ser encaminhado para unidade policial, homem foi transferido para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da justiça.

Castanhal

Outra frente de trabalho, coordenada pela Superintendência da Regional do Guamá (3ª Risp) em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Castanhal, conseguiu resgatar, na tarde da última terça-feira (8), três cadelas em situação de maus-tratos no Bairro Santa Lídia, em Castanhal.

“No local foi possível verificar a situação de extrema magreza do animal, falta de alimento e de água limpa, além de lesões na região do pescoço e pulgas”, relatou o delegado Paulo Henrique. Um procedimento foi instaurado com a finalidade de elucidar o crime e responsabilizar o tutor dos animais.

As cadelas foram encaminhadas ao Centro de Zoonoses de Castanhal, onde permanecerão até terem uma destinação adequada. As diligências continuam, inclusive com futura realização de perícia criminal.

Denúncias

A Polícia Civil alerta sobre a importância da ocorrência na Demapa, Delegacia do bairro ou por meio da Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.pa.gov.br), para que as práticas ilegais sejam investigadas, uma vez que esse tipo de atuação coloca em risco a saúde e o bem-estar dos animais e da sociedade.

Fonte: O Liberal