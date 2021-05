Homem que matou neta e esposa, se joga embaixo de caminhão na BR-316

Um homem identificado como José Ergisão Teixeira Mendes, estuprou e matou sua neta de 16 anos. Em seguida, ao ser flagrado por sua esposa, também avó da adolescente, também matou a mulher a facadas, com requintes de crueldade.

O caso aconteceu no bairro Nova Olinda, em Castanhal. Após o fato, que ocorreu na sexta-feira, 28, as polícias militar e civil iniciaram as buscas pelo homicida.

Mas na tarde desse sábado, 29, José foi atropelado e morto por um caminhão na BR-316, próxima da fazenda Três Marias. Jornais da região dizem que ele teria se jogado embaixo do caminhão, ou seja, que teria sido suicídio. Entretanto, a polícia ainda não confirmou essa versão.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e está investigando as possíveis causas do acidente.

Por Emanuel Maciel

Fomte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação