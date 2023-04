Homem que postou autópsia de Marília Mendonça é preso

Nesta segunda-feira (17), um homem suspeito pelo vazamento das imagens da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça, tiradas no Instituto Médico Legal (IML), foi preso.

O jovem de 22 anos foi detido em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) durante a Operação Fenir, que tem como objetivo reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de material na internet. Além de Marília, o rapaz também é suspeito de espalhar fotos de outros cantores como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

De acordo com as investigações, o jovem usou o Twitter para compartilhar as fotos. O delito está tipificado no artigo 212 do Código Penal brasileiro como vilipêndio de cadáver, sendo considerado crime qualificado quando cometido contra mortos ou cinzas. A pena para esses casos varia de um a três anos de detenção e multa.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais