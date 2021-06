Homem recusa usar máscara e insulta funcionárias de lanchonete: veja o vídeo

Uma cena lamentável ocorreu no início da noite de ontem, 6, na lanchonete Subway localizada na avenida Pedro Álvares Cabral com Tavares Bastos, próximo de um posto de gasolina.

Um homem fez maior confusão e insultou funcionárias da lanchonete porque, segundo testemunhas, teria ficado irritado com o pedido para colocar sua máscara de proteção contra o coronavírus.

Outros clientes que presenciaram a cena, gravaram ele insultando as funcionárias em voz alta. Um dos clientes tentou ajudar as funcionárias e por pouco não chegou as vias de fato com o valentão.

Ele bate-boca com o homem que ofendia as funcionárias e o convida a “resolver lá fora”. O homem desafia: “bate, então, vamos, bate”.

