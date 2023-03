Homem rouba R$ 5 de banco apenas por querer ser preso

Um homem de 65 anos roubou 1 dólar (R$ 5,29 na cotação atual) de um banco, simplesmente pelo desejo de ser preso. O caso ocorreu em Utah, nos Estados Unidos.

Donald Santacroce entrou em uma agência do Wells Fargo Bank, em Salt Lake City, capital de Utah, se dirigindo ao caixa com um bilhete que dizia: “Por favor, perdoe-me por fazer isso, mas isso é um roubo. Por favor, me dê $ 1,00. Obrigado”.

Em um primeiro momento, funcionários do banco chegaram a pensar que se tratava de uma piada. No entanto, deram o dinheiro ao homem e pediram para que ele deixasse a agência. Como queria ser preso, Donald se recusou a ir embora e ainda pediu para que os bancários chamassem a polícia.

Ele então se sentou no saguão do banco e esperou a chegada dos policiais, inclusive reclamando da demora. Com a chegada da polícia, o homem entregou o dinheiro e explicou suas intenções. Além de querer ser preso, Donald queria que fosse uma em prisão federal. Por isso ele escolheu roubar um banco, que é crime federal nos EUA.

Santacroce disse que se ele saísse da cadeia, roubaria outro banco e pediria mais dinheiro até ser mandado para a prisão federal. Ele foi autuado na Cadeia Metropolitana do Condado de Salt Lake, mas foi liberado no mesmo dia.

Donald não deixou claro as razões de sua insistência em ir para uma prisão federal. Não se sabe se ele cometerá outro delito para atingir o “objetivo”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay