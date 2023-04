Homem sai ferido após automóvel derrubar poste em Benevides

Um automóvel Chevrollet Prisma de cor prata derrubou um poste na via pública do bairro Médici, em Benevides, na Grande Belém, na manhã de ontem, sábado, 15, por volta das 9h30. Um homem, que estava no banco do carona ficou gravemente ferido e foi resgatado por paramédicos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, sendo conduzido a uma unidade de saúde. Outra pessoa, do sexo feminino, saiu com pequeno ferimento na perna. Estava sentada no banco traseiro.



Conforme informações obtidas por uma guarnição da Polícia Militar que atendeu inicialmente a ocorrência, o veículo era conduzido por uma mulher que fugiu após o acidente.



Ainda segundo as informações no local, a condutora do Prisma e seus passageiros voltavam de uma festa e estavam sob efeito de bebida alcoólica. Na rua há uma lombada. Um carro à frente parou para transpor a lombada, mas a condutora do Prisma não conseguiu parar e, para evitar a colisão, tentou desviar, oportunidade em que perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com o poste que partiu ao meio deixando todo o quarteirão sem energia elétrica, o que só se normalizou depois da chegada da equipe da operadora para a reposição do equipamentomento.



O veículo, que ficou bastante danificado, também foi guinchado e o caso comunicado na Delegacia de Polícia de Benevides.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar