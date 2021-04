Homem sai para entregar drogas e é preso pela PM em Monte Alegre, no oeste do Pará

A prisão ocorreu após os policiais militares receberem denúncias sobre vendas de entorpecentes em uma residência no bairro de Curaxi II

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e receptação de objetos roubados, no município de Monte Alegre, no oeste paraense. A prisão foi efetuada por equipes atuam no 18° Batalhão de Polícia Militar (BPM). A prisão ocorreu após os policiais militares receberem denúncias sobre vendas de entorpecentes em uma residência no bairro de Curaxi II. As informações foram divulgadas pela PM nesta terça-feira (13).

Os militares seguiram até o local informado, na tarde de segunda-feira (12), e encontraram um suspeito saindo do imóvel em uma motocicleta. O homem teria tentado fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi capturado. Ele estava com porções de crack. Indagado, ele confessou que estava indo fazer a entrega dos entorpecentes para um cliente.

No interior do imóvel, foi encontrado mais porções de droga pesando 228 gramas; mais 27 gramas de maconha e materiais utilizados na fabricação das drogas. Também foram apreendidas joias, aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos, além de uma motocicleta e certa quantia em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com todo o material , para a delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.