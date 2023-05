Homem se encontra com a morte na rede de alta tensão

O pedreiro que se chamava Cleiton Bahia e tinha 47 anos, encontrou a morte ao tentar apanhar fruto de uma árvore de conhecida como ingazeira, na Passagem São Pedro, no bairro do Coqueiro em Ananindeua, zona metropolitana de Belém, na manhã desta terça-feira 16. A vitima, de forma ingênua, usou um fio elétrico, amarrado em uma pedra, porém acabou errando árvore e alcançando a rede de alta tensão, sofrendo forte descarga elétrica e tendo morte instantânea.



A esposa da vitima, de nome Rilse, ao chegar no local, entrou em desespero.

Bahia era um homem bom, solícito e trabalhador. E teve o corpo removido para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém, e deve ser sepultado amanhã, quarta-feira, 17.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar