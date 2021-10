Homem se joga de ponte para escapar de suposto assassinato

Equipes da Polícia Militar, Bombeiros e Samu foram mobilizadas na manhã desta quinta-feira (7) para resgatar Afonso Marques do Nascimento Filho, 29 anos, que logo cedo pulou de um carro em movimento, no momento em que o veículo passava em uma ponte da estrada Paulo Fonteles, nas proximidades da Vila Palmares I.

Afonso Filho contou que, na noite de ontem, quarta-feira (6), estava em uma festa que acontecia em conhecido e famigerado bar no Bairro da Paz, na companhia de três desconhecidos. Pela manhã, ele entrou em uma caminhonete S-10 com os novos amigos e rumaram em direção a estrada Paulo Fonteles. De repente, um deles disse que iria matá-lo.

Pelo sim ou pelo não, apavorado, temendo pela própria vida, Afonso, ao perceber que o carro passava por uma ponte, não titubeou em abrir a porta do veículo e saltar. De acordo com ele, que foi removido pelos Bombeiros ao Hospital Municipal, no banco traseiro do veículo havia um rapaz desacordado.

Como diria dona Milu, personagem da novela Tieta do Agreste: “Mistééééério”!

Por: Caetano Silva

Fonte: Blog Zé Dudu