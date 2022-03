Homem se passa por mototaxista para assaltar vítimas em Tucuruí￼

Um homem foi preso na noite da última terça-feira (1º), em Tucuruí, no sudeste do Pará, suspeito de cometer assaltos na área urbana do município.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem se passava por mototaxista para assaltar as vítimas.

No momento da prisão, o suspeito negou ser assaltante, mas foi confrontado por mototaxistas licenciados que acompanhavam a ação.

O preso não teve a identidade revelada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí.

Fonte: Portal Debate