Homem se revoltar com demora em UPA no sudeste do Pará, e é contido por PMs

Segundo testemunhas, o paciente Marco Antônio Mesquita dos Santos reclamava da demora do atendimento no local e teria começado a causar danos na estrutura do local, além de xingar os servidores.

Em decorrência disso, os seguranças acionaram a polícia militar. Segundo a PM, uma guarnição chegou no local e encontrou os servidores em pânico por conta da ação do homem. Ele teria se negado a cumprir as ordens dos agentes de segurança, que precisaram pedir reforço.

Ao tentar imobilizar o causador da desordem, a PM diz que o homem agrediu um policial, momento em que os demais PMs utilizaram de força física para imobilizar o agressor.

No vídeo, é possível ver um policial caindo, possivelmente após ser agredido. Em seguida, pelo menos seis policiais espancam o homem até ele ser imobilizado no chão, ao lado de uma viatura. Pessoas que estão no local ficam assustadas e pedem para que os momentos da reação policial sejam registrados.

Fonte: Portal Debate, com Ver-o-Fato