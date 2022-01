Homem sobe em poste de energia para roubar fiação e morre após levar choque em Belém

Na madrugada desta segunda-feira, 24, um homem morreu após subir em um poste de energia para roubar fios elétricos no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo informações, o homem, que não teve a identidade revelada, teria subido no poste com intuito de roubar os fios para revender o cobre, porém, ele levou um choque e acabou pendurado, em seguida caiu e morreu ainda no local.

O Centro de Perícias Científicas do Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para remover o corpo e levar ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Portal Tailândia com informações Roma News