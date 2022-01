Homem sobrevive após “viajar” 11h em trem de pouso de avião

Um passageiro clandestino foi encontrado vivo após realizar uma viagem de cerca de 9 mil quilômetros entre Joanesburgo, na África do Sul, e Amsterdã, na Holanda, escondido no trem de pouso de um avião cargueiro. A informação foi confirmada no domingo (23) pela polícia militar holandesa.

A porta-voz da polícia holandesa, Joanne Helmonds, informou que o homem foi hospitalizado logo que foi descoberto no aeroporto de Amsterdã-Schiphol, dentro do sistema de rodas dianteiras da aeronave. O homem teria se escondido um pouco antes da decolagem, em Joanesburgo.

Helmonds disse ser surpreendente que o indivíduo tenha sobrevivido ao trajeto, com duração média de 11 horas, visto que as temperaturas são extremamente baixas em altitudes elevadas nas quais o avião realiza a viagem. Durante um voo, a temperatura do lado de fora das aeronaves pode chegar a -50°C.

A porta-voz da polícia holandesa ainda ressaltou que as autoridades estão realizando uma investigação junto à empresa Cargolux Italia, que fretou o avião, e que a principal preocupação é com a saúde do homem.

Segundo Helmonds, a ida de passageiros clandestinos para a Holanda é rara e as tentativas anteriores foram protagonizadas por cidadãos originários da Nigéria ou do Quênia.

Fonte: Pleno News