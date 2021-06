Homem sofre traumatismo após ter marreta cravada no crânio durante assalto

Envolvidos no crime ainda estão foragidos

Um homem de 44 anos foi encontrado com a marreta cravada na cabeça após ter a casa invadida na madrugada desta sexta-feira (11), por um trio de criminosos, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos ainda não foram presos pela polícia. As informações são do portal BHAZ.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que, por volta das 5h da manhã, ouviram barulho de pessoas tentando arrebentar o portão da casa de um vizinho. Minutos depois viram os acusados, que ainda não tiveram as identidades reveladas, fugindo em uma mota.

A Polícia Militar foi acionada pela vizinhança que prestou os primeiros socorros ao homem. O Corpo de Bombeiros constatou o traumatismo craniano gravíssimo e intenso sangramento na cabeça da vítima. Ele foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sabará.

De acordo com os agentes, devido à gravidade dos ferimentos, o homem não conseguiu prestar o depoimento. Os suspeitos não foram localizados até o encerramento do registro policial.

