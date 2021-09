Homem tem mãos e pés amputados após explosão de bomba durante roubo de agências bancárias

O ajudante de pedreiro Cleiton Alexandro Teixeira, de 25 anos, teve que amputar os dois pés e parte da mão esquerda, após ser vítima de um dos explosivos deixados pela quadrilha, que assaltou três agências bancárias, em Araçatuba, na última segunda-feira (30). As informações são do Metrópoles.

De acordo com a irmã do rapaz, Jéssica, Cleiton voltava da casa de uma prima de bicicleta, quando cruzou as ruas Duque de Caxias e General Osório, local perto do centro dos ataques, e houve a explosão dos artefatos. Ele precisou ser internado pela gravidade dos ferimentos e passou por amputação dos membros. Agora ele segue estável no hospital.

Sem poder receber visitas, o jovem tem se comunicado com familiares por celular de um segundo paciente internado no mesmo quarto. Jéssica afirma que a maior preocupação do irmão é saber como voltará a trabalhar nessas condições. Único filho solteiro, Cleiton mora com a mãe, Neusa Soares de Souza, de 52 anos, que não pode trabalhar devido aos problemas de diabetes e hipertensão.

A família lançou uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar R$ 15 mil reais para utilizar quando o rapaz receber alta. A intenção é adaptar a casa e utilizar o dinheiro para cobrir os custos da recuperação.

