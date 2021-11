Homem tem pescoço cortado pela própria mulher na região garimpeira de Itaituba

Uma guarnição da Polícia militar da comunidade de patrocínio foi acionada por volta das 21h deste sábado 30 de outubro de 2021. Por um cidadão, informando que havia uma briga em um Bar.

Segundo informações, Luiz Fernando Araújo, de 25 anos, teria sido lesionado pela própria esposa Carolina Almeida Silva, 25 anos, no local a polícia encontrou a acusada próximo onde ocorreu o fato.

A vítima, teve um corte profundo no pescoço, e foi levada para o posto de saúde da comunidade de Crepurizinho. Após os atendimentos ele foi liberado.

De acordo com informações, Caroline, trabalha com designer de sobrancelhas. Segundo ela, Luiz Fernando, teria lhe batido no rosto, puxou seu cabelo e jogou seu material de trabalho no chão, no momento que ela estava juntando seu material. O Luiz, tentou lhe agredir novamente, foi quando pegou uma peça do seu estojo e desferiu um corte profundo no pescoço de Luiz.Caroline, foi presa em flagrante pela PM, os dois serão apresentados na delegacia de policia civil para as devidas providências cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News.