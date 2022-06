Homem tenta matar esposa a golpes de facão em Anapu

Na noite de sábado, 18, um homem identificado como Fábio Moraes da Silva, tentou decapitar a companheira a golpes de facão, na cidade de Anapu, oeste do Pará.

A vítima foi atingida diversas vezes pelos golpes de facão, no interior de um bar, mas conseguiu sobreviver. A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Anapu, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com amigos e familiares, a vítima já tinha denunciado Fábio Silva várias vezes por agressão. A Polícia Militar foi acionada, porém o indivíduo fugiu do local do crime sem deixar pistas. A mulher segue internada, mas não corre risco de morrer.

Fonte: portal Debate de Carajás